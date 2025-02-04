Черговий скандал: Потап російською запрошував на свої концерти за кордоном

Артист потрапив у новий скандал. Пише ТСН

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Український продюсер та репер Потап, який змінив сценічне ім’я на Slavic Balagan, оскандалився через російською мову.

Артист незабаром відіграє концерт в Ізраїлі. Наразі ж він активно розповідає про майбутнє шоу, зокрема, запрошує туди прихильників. В Instagram Потап опублікував відео, де ламаною англійською закликав відвідати його концерт у Хайфі.

Однак, користувачі більше звернули на допис під відео. Там теж вказувалася інформація про майбутній концерт Потапа, так ще й трьома мовами – англійською, українською і чомусь російською.

“Потап у Хайфі разом із Slavic Balagan! Увага: цей концерт може викликати експресивні танці, неконтрольовані напади сміху та раптове бажання вдягнути спортивний костюм”, – йдеться в дописі.

Потап потрапив у скандал через російську мову / Фото: instagram.com/realpotap

Однак підписники Потапа доволі неоднозначно відреагували на це. Частина користувачів розхвалила дійство, а от інша – була просто розлючена. Потапу в коментарях дорікнули, чому він наразі перебуває за кордоном. Також українці обурилися, що репер, попри повномасштабне вторгнення Росії до України, продовжує використовувати російську мову. Сам артист скандал, що розгорівся довкола нього, не коментує.

Нагадаємо, наразі Потап активно розвиває творчість за кордоном. Нещодавно він змінив сценічне ім’я та став називатися Slavic Balagan.