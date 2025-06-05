ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Івано-Франківську в ДТП постраждав пішохід: дівчина перебігала дорогу

Автор: Оксана Марушкевич
05/06/2025 22:08
-Реклама
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Авто збило дівчину, яка на вулиці Дудаєва в Івано-Франківську перетинала дорогу поза переходом.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Інцидент, який стався 5 червня, зафіксував відеореєстратор машини автошколи. ДТП сталася за кілька метрів від пішохідного переходу.

Як повідомляють «Галку» у поліції, постраждала — дівчина 2007 року народження. Її госпіталізували до обласної дитячої клінічної лікарні.

Збив її «Мерседес», яким керувала водійка 1979 року народження.

На місці працює слідчо-оперативна група.