В Івано-Франківську в ДТП постраждав пішохід: дівчина перебігала дорогу

Авто збило дівчину, яка на вулиці Дудаєва в Івано-Франківську перетинала дорогу поза переходом.
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Інцидент, який стався 5 червня, зафіксував відеореєстратор машини автошколи. ДТП сталася за кілька метрів від пішохідного переходу.
Як повідомляють «Галку» у поліції, постраждала — дівчина 2007 року народження. Її госпіталізували до обласної дитячої клінічної лікарні.
Збив її «Мерседес», яким керувала водійка 1979 року народження.
На місці працює слідчо-оперативна група.