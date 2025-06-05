Помер захисник з Івано-Франківської громади Ярополк Янечко

Сумна звістка для громади Бурштина. Раптово обірвалося життя Ярополка Янечка, військовослужбовця, який з гідністю проходив службу в лавах Збройних Сил України з березня 2022 року до березня 2025 року.

Пише Правда.іф з посиланням на Ігоря Харіва.

Після демобілізації за станом здоров’я повернувся додому, але, на жаль, 4 червня 2025 року його життя трагічно обірвалося.

“Цю втрату неможливо описати словами. Ярополк для всіх був щирим другом, доброю людиною. Він назавжди залишиться в серцях тих, хто його знав”, – йдеться у дописі.

Прощання з вохном відбудеться завтра, 6 червня.

О 12:00 його тіло привезуть у Дім смутку (вул. Шухевича, біля “Волги”).

О 14:00 розпочнеться парастас та чин похорону.

Громаду просять прийти й провести в останню путь Героя та розділити скорботу з рідними і близькими.