Прикарпатців запрошують на Відпуст до блаженного священномученика Симеона Лукача

Для паломників і вірян анонсували цьогорічний Відпуст з нагоди Архієпархіальної прощі у Відпустовий центр блаженного Симеона Лукача.

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Цього року, протягом 14-15 червня, віряни єднатимуться під особливим гаслом: «Стояти в надії – свідчити любов». Це запрошення наслідувати великого ісповідника віри, що навіть у часи небезпеки відважно ніс світло Христової правди, оперезавшись Божим милосердям та надією.

Спільні моління очолить Архієпископ і Митрополит Івано-Франківський Владика Володимир Війтишин, який уділить паломникам повний відпуст та пастирське благословення.

Програма прощі:

14 червня (субота), початок о 18.00:

Освячення води;

Хресна Дорога;

Велика вечірня з Литією;

Наука;

Хода з іконою, молебень до Блаженного Симеона;

Божественна Літургія;

Адорація.

15 червня (неділя):

10.00 – Утреня;

11.00 – Архієрейська Божественна Літургія (очолить Архієпископ і Митрополит Івано-Франківський Владика Володимир Війтишин)

12.30 – Молитва на повний відпуст.

Віримо, що родинне село блаженного священномученика знову збере тисячі прочан на молитву, щоб спільно прибігати до всемилостивого Господа з нашими подяками та проханнями, – пишуть на сторінці Центру.

«Бог же надії нехай наповнить вас усякою радістю і миром у вірі, щоб ви силою Святого Духа збагатилися надією» (Рим. 15:13).

Перший день прощі буде наповнений молитвою, роздумами та глибоким пережиттям Божої присутності: розпочнеться з чину освячення води, всі спільно вирушать на Хресну дорогу, щоб духовно пройти дорогою страстей Спасителя, та опісля поринуть у молитву з глибокими богословськими текстами.

Далі вірних чекатиме наука від запрошеного проповідника, похід з іконою блаженного Симеона до хреста, молебень до священномученика, Божественна Літургія та перебування у присутності Христа в часі Євхаристійної Адорації.

Неділя розпочнеться з молитви Утрені, після якої прочани зустрічатимуть архієрея на землі блаженного Симеона. Владика Володимир очолить Архієрейську Божественну Літургію і всі вірні, які виконають необхідні умови, зможуть отримати повний відпуст з рук митрополита.