Прикарпатців запрошують на Відпуст до блаженного священномученика Симеона Лукача

Для паломників і вірян анонсували цьогорічний Відпуст з нагоди Архієпархіальної прощі у Відпустовий центр блаженного Симеона Лукача.
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Цього року, протягом 14-15 червня, віряни єднатимуться під особливим гаслом: «Стояти в надії – свідчити любов». Це запрошення наслідувати великого ісповідника віри, що навіть у часи небезпеки відважно ніс світло Христової правди, оперезавшись Божим милосердям та надією.
Спільні моління очолить Архієпископ і Митрополит Івано-Франківський Владика Володимир Війтишин, який уділить паломникам повний відпуст та пастирське благословення.
Програма прощі:
14 червня (субота), початок о 18.00:
- Освячення води;
- Хресна Дорога;
- Велика вечірня з Литією;
- Наука;
- Хода з іконою, молебень до Блаженного Симеона;
- Божественна Літургія;
- Адорація.
15 червня (неділя):
- 10.00 – Утреня;
- 11.00 – Архієрейська Божественна Літургія (очолить Архієпископ і Митрополит Івано-Франківський Владика Володимир Війтишин)
- 12.30 – Молитва на повний відпуст.
Віримо, що родинне село блаженного священномученика знову збере тисячі прочан на молитву, щоб спільно прибігати до всемилостивого Господа з нашими подяками та проханнями, – пишуть на сторінці Центру.
«Бог же надії нехай наповнить вас усякою радістю і миром у вірі, щоб ви силою Святого Духа збагатилися надією» (Рим. 15:13).
Перший день прощі буде наповнений молитвою, роздумами та глибоким пережиттям Божої присутності: розпочнеться з чину освячення води, всі спільно вирушать на Хресну дорогу, щоб духовно пройти дорогою страстей Спасителя, та опісля поринуть у молитву з глибокими богословськими текстами.
Далі вірних чекатиме наука від запрошеного проповідника, похід з іконою блаженного Симеона до хреста, молебень до священномученика, Божественна Літургія та перебування у присутності Христа в часі Євхаристійної Адорації.
Неділя розпочнеться з молитви Утрені, після якої прочани зустрічатимуть архієрея на землі блаженного Симеона. Владика Володимир очолить Архієрейську Божественну Літургію і всі вірні, які виконають необхідні умови, зможуть отримати повний відпуст з рук митрополита.
Покладімо свої надії на Господа, бо Він – наша твердиня та сила, якої так потребуємо в часі випробувань війни. Блаженний Симеон чекатиме на кожного з нас — щоб укріплювати нас у вірі, надихати на молитву серцем та провадити дорогою любові і милосердя.