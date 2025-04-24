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Аферисти у прикарпатки видурили майже 100 тисяч гривень

Автор: Оксана Марушкевич
24/04/2025 15:06
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61-річна мешканка Калуського району, намагаючись оформити “Є-підтримку”, перейшла за підозрілим посиланням і втратила майже 100 тисяч гривень. Правоохоронні органи вже розпочали кримінальне провадження у цій справі.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на поліцію Івано-Франківської області.

61-річна жінка побачила в “Фейсбуці” оголошення про оформлення допомоги “Є-підтримка”. Для отримання коштів потрібно було перейти за посиланням та вказати особисті дані та реквізити банківської картки.

“Спочатку жінка нічого не запідозрила, гадаючи, що це стандартна процедура для отримання матеріальної допомоги. Проте, коли з картки зняли знято майже 100 тисяч гривень, зрозуміла, що потрапила на гачок аферистів та звернулася до правоохоронців”, – йдеться у дописі.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ст.190 (ред. шахрайство) Кримінального кодексу України.

Наразі працівники поліції встановлюють особу зловмисника та закликають громадян бути обачними.