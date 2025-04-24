У Франківську під час гасіння пожежі знайшли тіло чоловіка

24 квітня на вулиці Мазепи в Івано-Франківську горів дах житлового будинку. Під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіло чоловіка.

Про це інформують на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

Як йдеться у дописі, на місці виклику рятувальники загасили пожежу речей домашнього вжитку на горищі двоповерхового будинку. Площа займання склала 10 квадратних метрів.

Під час пожежі рятувальники знайшли тіло чоловіка 1966 року народження.