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У Франківську під час гасіння пожежі знайшли тіло чоловіка
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську під час гасіння пожежі знайшли тіло чоловіка

Автор: Олег Мамчур
24/04/2025 15:16
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24 квітня на вулиці Мазепи в Івано-Франківську горів дах житлового будинку. Під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіло чоловіка.

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Про це інформують на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

Як йдеться у дописі, на місці виклику рятувальники загасили пожежу речей домашнього вжитку на горищі двоповерхового будинку. Площа займання склала 10 квадратних метрів.

Під час пожежі рятувальники знайшли тіло чоловіка 1966 року народження.