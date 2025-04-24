На Прикарпатті ветеран купив майже 70 овець та готується відкрити сироварню

Ветеран Роман Масевич із Делятина після служби в Збройних силах України повернувся до підприємництва, щоб реалізувати мрію про власну сироварню.​

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Фінансову підтримку чоловік отримав від Українського ветеранського фонду Мінветеранів, пише КУРС з посиланням на Український ветеранський фонд.

До повномасштабного вторгнення росії в Україну Роман Масевич мав невеличкий бізнес – власне кафе у Делятині. Однак з початком великої війни звичне життя довелося поставити на паузу. 25 лютого 2022 року чоловік приєднався до 102 бригади територіальної оборони, згодом брав участь у бойових діях на Донеччині й поблизу Гуляйполя.​

Після демобілізації за станом здоров’я ветеран вирішив повернутися до підприємництва. Ще у 2020 році він придбав перших сім овець. А тепер вирішив зайнятися вівчарством ґрунтовно і навіть створити власну сироварню та виготовляти традиційну гуцульську бриндзю.​

“Розведенням овець я зацікавився ще у 2020 році, тоді купив перших сім овечок. Це було радше хобі. І з того почалося. Після повернення з фронту вирішив зайнятися цим серйозно — не лише розводити овець, але й створити сироварню”, — розповідає Роман Масевич.​

Зараз його отара налічує майже 70 овець, 20 з яких він придбав за кошти гранту від Українського ветеранського фонду Міністерства у справах ветеранів. За словами пана Романа, без цієї фінансової підтримки реалізацію мрії довелося б відкласти, адже молочні вівці дуже дорогі.​

Охороняють отару ветерана спеціально навчені собаки породи алабай. До того ж пасуться вівці на території, оточеній електричним пастухом — електроогорожею, що захищає їх від бродячих собак.​ Пан Роман розповідає, що, коли пішов на війну, його отара неодноразово зазнавала нападів собак. Водночас, зазначає ветеран, з вівцями менше клопотів, ніж з іншою худобою. Звісно, вівці потребують простору для випасу та свіжого повітря, однак все це є у Делятині.

Ідея виготовляти сир виникла, зокрема, й через розташування Делятина в туристичному регіоні — перед Яремчем і Буковелем. Туристи завжди охоче купують місцеві продукти. Уже скоро ветеран планує почати виготовляти гуцульську бриндзю, відкрити магазин з фермерськими продуктами, де продаватиме сир, ковбаси, вироби зі шкіри та овечої шерсті.​

Наразі робота над створенням сироварні триває, чоловік уже замовив холодильне обладнання. У реалізації мрії пану Роману допомагає його 21-річний син. Ветеран також став членом Асоціації виробників традиційних карпатських високогірних сирів, що дозволить йому продавати бриндзю до Європи після проходження ретельної перевірки спеціальною комісією.​



Підтримка ветеранського бізнесу, як у випадку Романа Масевича, є важливою для реінтеграції ветеранів у мирне життя та розвитку місцевої економіки. Та такі ініціативи сприяють не тільки поверненню захисників і захисниць у цивільне життя, розквіту громад, але й збереженню традицій та ремесел у регіонах.​

До 28 квітня триває прийом заявок на нову конкурсну програму з підтримки ветеранського підприємництва від Українського ветеранського фонду. На започаткування або розвиток власної справи ветерани можуть отримати від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень.