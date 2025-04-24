Франківка Ірина Кишакевич стала гайдом для сліпого параатлета на Бостонському марафоні 

Лікарка Ірина Кишакевич з Івано-Франківська взяла участь у Бостонському марафоні як супровід для незрячого параатлета Руслана, успішно подолавши дистанцію в 42 кілометри за 4 години 3 хвилини.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це пише Правда.іф з посиланням на Галку.

Напередодні марафону Ірина поділилася своїми відчуттями:

“Мене переповнює радість, хвилювання, внутрішня міць та віра. Віра, що ми втілимо цю задуману мрію. Що наш досвід, а можливо навіть ця історія, стане для когось поштовхом жити далі”.

Вона додала, що перед змаганнями Руслан вперше торкнувся океану:

“Мені здалось, він відчув кольори океану і був щасливим”.

Після забігу, який тривав понад 4 години, Ірина подякувала всім, хто вболівав та вірив у їхній успіх. Під час перебування у США вона також організувала збір коштів для українських військових.