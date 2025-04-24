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Франківка Ірина Кишакевич стала гайдом для сліпого параатлета на Бостонському марафоні 

Автор: Оксана Марушкевич
24/04/2025 16:09
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Лікарка Ірина Кишакевич з Івано-Франківська взяла участь у Бостонському марафоні як супровід для незрячого параатлета Руслана, успішно подолавши дистанцію в 42 кілометри за 4 години 3 хвилини.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Галку.

Напередодні марафону Ірина поділилася своїми відчуттями:

“Мене переповнює радість, хвилювання, внутрішня міць та віра. Віра, що ми втілимо цю задуману мрію. Що наш досвід, а можливо навіть ця історія, стане для когось поштовхом жити далі”.

Вона додала, що перед змаганнями Руслан вперше торкнувся океану:

“Мені здалось, він відчув кольори океану і був щасливим”.

Після забігу, який тривав понад 4 години, Ірина подякувала всім, хто вболівав та вірив у їхній успіх. Під час перебування у США вона також організувала збір коштів для українських військових.

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