Незаконно виробляв і збував алкоголь: прикарпатцю повідомили про підозру. ФОТО

Поліція Прикарпаття ліквідувала масштабну схему незаконного виробництва та збуту алкогольних напоїв.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це повідомили прикарпатські правоохоронці у Facebook.

Поліціянти встановили, до протиправного бізнесу причетний 42-річний мешканець Бурштина, який уже був судимий за аналогічні злочини. Фальсифіковану алкогольну продукцію зловмисник збував гуртом та у роздріб місцевим мешканцям.

Слідчі встановили, що фігурант придбав незаконно виготовлений етиловий спирт з метою виробництва та збуту підакцизних товарів на території Івано-Франківської області.

Незаконну продукцію зберігав у гаражному боксі в Бурштині. Зі спільниками він переобладнав приміщення у підпільний цех з розливу алкогольних напоїв. Готову продукцію перевозили автомобілями та збували місцевим мешканцям.

Під час санкціонованих обшуків у гаражному приміщенні та за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили значну кількість незаконно виготовленої підакцизної продукції різних торгових марок, як з підробленими марками акцизного податку, так і без них. Також у гаражному приміщенні вилучено дві 200-літрові бочки та вісімнадцять місткостей різного об’єму з прозорою рідиною, ймовірно етиловим спиртом невідомого походження. Наразі все вилучене направили експертні дослідження.

Фігуранту слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204 (Незаконне придбання з метою збуту, зберігання, транспортування з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинені особою, яка раніше була засуджена за цією статтею) та ч. 2 ст. 199 (Придбання, зберігання з метою використання при продажу товарів, підроблених марок акцизного податку, а також збут підроблених марок акцизного податку, вчинені повторно та за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, причетні до незаконної діяльності з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.