Регламентований доступ на виробництві з обмеженим допуском

Сучасні промислові об’єкти, особливо ті, що працюють із критично важливими технологіями або хімічними речовинами, мають підвищені вимоги до системи охорони, однією з яких вважається контроль доступу.

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Це одна з найбільш вразливих зон, і саме вона стає першою лінією оборони від зовнішніх і внутрішніх загроз. Поговоримо про це детальніше разом із фахівцями охоронної компанії ТОР-Безпека.

Не просто охорона

Ефективність охорони промислових об’єктів забезпечується не тільки наявністю охоронців на прохідній, а й грамотно налагодженою системою регламентів, контролю та логістики переміщень персоналу та транспорту по території підприємства. Тобто проблема несанкціонованого доступу полягає не в проникненні, а скоріше в правомірності.

На сучасних підприємствах все частіше впроваджується система електронного контролю доступу (СКУД), але проста наявність турнікета і магнітних перепусток – не гарантія безпеки. Помилково вважати, що перепустка – це фінальна міра допуску. Реальний захист починається з самого принципу забезпечення безпеки, стратегії дій, розробленої відповідними фахівцями.

Наприклад, це може бути охоронна система, де доступ до певного блоку дозволено тільки співробітникам конкретної кваліфікаційної категорії, які пройшли не тільки внутрішній інструктаж, а й раз на квартал тестування за нормативами охорони праці. Їхні ID-картки мають тимчасові та ситуаційні обмеження – співробітник просто не зможе пройти в таку зону після зміни або якщо закінчився термін дії допуску. Усі ці параметри інтегруються в СКУД.

Обмеження доступу

На виробництві часто присутні ремонтні або налагоджувальні бригади. Для них потрібна своя система тимчасових динамічних перепусток, які активуються тільки на певний проміжок часу, тільки в певні зони і тільки за фізичного супроводу відповідального співробітника. Причому лог подій (час входу/виходу, геолокація на об’єкті) моніториться у реальному часі через централізовану систему, прив’язану до сервера охорони.

Також може бути впроваджена двофакторна аутентифікація на особливих ділянках. Там, де можливе промислове шпигунське проникнення, можна задіяти принцип подвійної авторизації: ID-картка плюс біометрія (приміром, відбиток пальця або розпізнавання обличчя). Це призводить до того, що навіть втрата картки чи передача її третім особам не позначиться на безпеці підприємства.

Загалом системний підхід до регламентованого доступу та інтеграція систем дає не тільки контроль, а й аналітику, дозволяючи знати, хто, коли і скільки часу провів у відповідній зоні. Ці дані стають корисними і під час розслідування інцидентів та перевірок.

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