Айтівці із Франківщини можуть прокачати технічну англійську

Для ІТ-фахівців із Франківщини відкривається можливість долучитися до всеукраїнського безкоштовного онлайн-курсу технічної англійської мови рівня A1–A2. Програма створена для спеціалістів, які працюють у сфері технологій або лише планують перехід в ІТ.

Про це розказали організатори курсу — освітньо-культурний Гончаренко центр.

Що у програмі:

ключова термінологія для девелопмента, тестування, менеджменту продукту/проєктів;

командна комунікація англійською: stand-ups, демо, code review, tickets, hand-off;

CV/LinkedIn/співбесіда: структура, лексика, типові запитання/відповіді;

робота з документацією та issue-трекингом, базові кейси Git / version control;

практичні завдання за сценаріями реальної роботи.

Як зазначає директорка проєкту Вікторія Захарова, курс запустили, аби підтримати IT-спеціалістів та тих, хто хоче перейти в айті-сферу.

«IT — глобальна галузь. Без англійської важко ефективно взаємодіяти з командою, розуміти клієнтів і швидко опановувати нові технології. Ми робимо курс максимально практичним, щоби учасники отримали інструменти, які працюють у щоденній роботі», — каже Вікторія Захарова.

Навчатися можна у одній із двох груп, залежно від початкового рівня володіння англійською — Elementary (A1) та Pre-Intermediate (A2).

Заняття розпочнуться у листопалі та будуть відбуватися щотижня на платформі Google Meet. Аби долучитися до курсу, необхідно заповнити реєстраційну форму за цим посиланням.