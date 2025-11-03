«Агробізнес» – «Прикарпаття-Благо»: анонс матчу

У понеділок, 3 листопада, в чемпіонаті Першої ліги відбудеться один матч: у Волочиську на стадіоні “Юність” “Агробізнес” прийматиме “Прикарпаття-Благо”.

У четвер волочисьці грали в 1/8 фіналу Кубка України, де у результативному матчі поступилися “Металісту 1925” з рахунком 3:4. А от у чемпіонаті “Агробізнес” чергує перемоги з поразками, і так вже сім поєдинків поспіль, починаючи з сьомого туру. Після домашньої поразки від “Пробою” (0:3) за тиждень підопічні Чижевського на виїзді здолали “Вікторію” (2:1), пише сайт Прикарпаття.

Прикарпатці поступаються супернику шістьма очками і наразі перебувають на сьомому місці. Після домашньої нічиєї з “Чорноморцем” (1:1) і виїзної перемоги над “Металургом” (3:0) у минулому турі івано-франківська команда вдома поступилися “Інгульцю” (0:2).

В історії зустрічей суперників, які познайомилися між собою ще у 2017 році, наразі паритет: по шість перемог кожної з команд при двох нічиїх. Якщо у Другій лізі 2017/18 волочисьці тричі були сильнішими, то далі за два сезони у Першій лізі івано-франківці взяли переконливий реванш, тричі поспіль перемігши доволі незручного опонента.

Влітку 2020-го “аграрії” добилися успіху на стадіоні “Рух” (1:0), а у сезоні 2020/21 команди обмінялися домашніми перемогами. Ювілейне десяте побачення вперше не визначило переможця – 0:0. Так само, як і матч у Волочиську позаминулого сезону – 1:1. А домашня перемога 2:0 у 18-му турі осінньої частини гарантувала прикарпатцям місце у Чемпіонській групі.

Минулого сезону в Івано-Франківську все вирішив швидкий гол Войтіховського (0:1), а в другому колі теж був забитий єдиний м’яч гостей – до перерви Француз реалізував 11-метровий – 0:1.