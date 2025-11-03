Трамп заявив, що наразі не розглядає передачу ракет Tomahawk Україні

Президент США Дональд Трамп знову заявив, що на даний момент не розглядає можливість передачі Україні крилатих ракет Tomahawk, попри запити Києва щодо посилення далекобійних можливостей Збройних сил.

Про це стало відомо під час спілкування з журналістами на борту Air Force One.

На запитання, чи готові США надати Україні сучасні ракети, Трамп відповів: «Ні, не зовсім», однак уточнив, що його позиція може змінитися: «Не те щоб я не міг переглянути рішення, але зараз – ні».

Президент США також заявив, що війна є складною для обох сторін, зазначивши, що росія, за його словами, зазнала значних втрат.