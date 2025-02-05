Академія боротьби Прикарпаття ім. Василя Федоришина відзначила своє 5-річчя ФОТО

«5 років боротьби, перемоги і незламного духу!». Академія боротьби Прикарпаття імені Василя Федоришина відзначила 5-річчя з дня заснування.

Про це йдеться на сторінці Академії, передає Правда ІФ

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За ці роки Академія стала справжнім центром сили, витривалості та спортивної майстерності. Тут формується майбутнє української боротьби, загартовуються чемпіони, народжуються перемоги.

«Ми пишемося кожним спортсменом, тренером, меценатом і партнером, які щодня роблять свій внесок у розвиток вільної боротьби. Ваша відданість – це руйнівна сила наших спільних досягнень!», — розповідають в Академії. «Вітаємо наших призерів і переможців серйозно України 2024! Ваші здобутки – це натхнення для наступних поколінь борців. Попереду ще більше викликів, змагань і тріумфів. Разом ми продовжуємо писати історію української.