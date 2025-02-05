Академія боротьби Прикарпаття ім. Василя Федоришина відзначила своє 5-річчя ФОТО

«5 років боротьби, перемоги і незламного духу!». Академія боротьби Прикарпаття імені Василя Федоришина відзначила 5-річчя з дня заснування.
Про це йдеться на сторінці Академії, передає Правда ІФ
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
За ці роки Академія стала справжнім центром сили, витривалості та спортивної майстерності. Тут формується майбутнє української боротьби, загартовуються чемпіони, народжуються перемоги.
«Ми пишемося кожним спортсменом, тренером, меценатом і партнером, які щодня роблять свій внесок у розвиток вільної боротьби. Ваша відданість – це руйнівна сила наших спільних досягнень!», — розповідають в Академії. «Вітаємо наших призерів і переможців серйозно України 2024! Ваші здобутки – це натхнення для наступних поколінь борців. Попереду ще більше викликів, змагань і тріумфів. Разом ми продовжуємо писати історію української.