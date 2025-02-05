Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:
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5 лютого – 175 років від дня народження Остапа Терлецького (1850-1902), публіциста, літературознавця, громадського діяча, уродженця с. Назірна Коломийського району (нині Підгайчиківської територіальної громади Коломийського району);
– 95 років від дня народження Андрія Босацького (1930), учителя, організатора Музею та спорудження пам’ятного знака О. Довбушу в с-щі Печеніжин, уродженця с. Долина Тлумацького району (нині Олешанської територіальної громади Івано-Франківського району);
– 75 років від дня народження Василя Григоріва (1950), івано-франківського художника.
Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.