Академія Покоління IT: відгуки та огляд курсів з програмування для дітей

Бачили очі дитини, яка щойно створила власну гру? Або сайт? Це справжнє захоплення! Якщо ще кілька років тому такі речі здавались фантастикою, то сьогодні це звична реальність. Програмування перестало бути сухою абстракцією: хлопці й дівчата вчаться програмуванню із задоволенням – особливо якщо викладачі пояснюють доступно і дають справді цікаві завдання. Саме такий підхід у школі Академія Покоління IT – це український освітній проєкт, що допомагає школярам зануритись у світ технологій без нудної теорії. Навчання орієнтоване на практику – діти демонструють живий інтерес і реальні результати.

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Ми переглянули програми курсів Академії Покоління IT і зібрали відгуки тих, хто вже пройшов навчання. Розповідаємо без прикрас – лише те, що справді цікаво батькам.

Сайт Академії Покоління IT

Чому навчають в Академії Покоління ІТ

Судячи з опису на сайті і відгуків, Академія Покоління IT створена для дітей від 8 до 16 років. Курси розділені за віком і рівнем підготовки. Серед напрямів – програмування на Scratch і Python, створення ігор у Minecraft та Roblox, основи веб розробки, блогінг і навіть курс «ІТ старт» для найменших. Підліткам цікаво буде на «Python PRO». Повний перелік програм та їх зміст опубліковані на сайті Академії Покоління ІТ.

Навчальні програми Академії Покоління IT

Кожен курс триває по 8 тижнів. Заняття проходять двічі на тиждень, на платформі Zoom, тривалість – максимум по 55 хвилин. У групі максимум 8 учнів, тому викладач справді може приділити увагу кожному. Усі вони мають досвід саме в ІТ, тож розповідають не «по книжці», а по-справжньому

Як зрозуміти чи це ваш варіант?

У відгуках пишуть, що навчальні курси Академії Покоління IT підійдуть, якщо:

дитина цікавиться технологіями або хоче створювати ігри, сайти;

ви шукаєте не просто «щось додаткове», а розумний розвиток логіки, уваги й креативу;

вам важливо, щоб навчання було українською, з живим контактом із викладачем;

ви цінуєте, коли результат – не лише оцінка, а справжній проєкт.

Якщо є співпадіння хоча б по одному пункту, варто пробувати.

Заняття в Zoom з дітьми в Академії Покоління IT

Як побудоване навчання в Академії Покоління ІТ

Теорія хоч і важлива, але, якщо вірити відгукам про Академію Покоління ІТ в інтернеті, її тут мінімум – лише 15-20% від усієї програми. Усе інше – це практика: учні створюють свої проєкти, пробують, помиляються, переробляють і бачать, як ідеї оживають. Наприкінці кожен має фінальний результат: гру, сайт, бота – залежно від курсу.

У процесі діти прокачують не лише технічні навички, а й софт-скіли: працюють у команді, вчаться презентувати свої проєкти, спокійно приймати фідбек. І все це – українською мовою, у комфортній онлайн-атмосфері, де викладач – радше ментор, ніж «вчитель».

Академія Покоління ІТ вирізняється серед конкурентів високим рівнем клієнтоорієнтованості. Якщо дитина мотивована та хоче навчатися, але після кількох занять розуміє, що обраний курс їй не підходить, є можливість перейти на інший напрям. У разі тривалої відсутності через хворобу учень може приєднатися до іншої групи. Все організовано так, щоб кожна дитина мала змогу досягти результату незалежно від обставин.

Роботи учнів Академії Покоління IT

Реальні відгуки про Академію Покоління ІТ від батьків і дітей

Батьки кажуть, що діти йдуть на заняття «з горящими» очима. Ось кілька показових відгуків про Академію Покоління ІТ, з-поміж тих, що ми знайшли:

«Мій син росте за кордоном, і там у школі до 12 років не дають ІТ взагалі. А тут – після першого ж уроку він сказав: “Я сам зробив гру!”. Це було так щиро! Ми вдячні викладачу за терпляче пояснення й за те, що не обмежував у фантазії», – мама 9-річного Данила .

мама 9-річного Данила «Донька рахувала дні до занять із Python. Навіть сама просила додаткові задачі. Мені здається, це найкращий показник якості – коли дитина хоче вчитись без примусу», – Микола, тато учениці з курсу Python .

Микола, тато учениці з курсу Python «Моя донька перепробувала купу онлайн-курсів, але саме тут – втягнулась. Каже, нарешті щось не нудне. Їй подобається, як подають матеріал, і те, що можна одразу бачити результат», – Ірина, мама 12-річної Софії.

А ще – домашки тут не «для галочки». Діти роблять їх охоче, бо це схоже на гру.

Сторінка Академії Покоління IT в Інстаграм

Скільки коштує навчання в Академії Покоління IT

Ціна заняття – від 300 до 325 грн. Повний курс із 16 занять обійдеться в 4800–5200 грн. Є безкоштовне пробне заняття: можна подивитися, чи підійде саме вашій дитині. Якщо потрібно, можна змінити викладача або групу – з цим допомагає адміністратор.

Щоб дізнатися більше й отримати відповідь на свої запитання безпосередньо від представника Академії, рекомендуємо залишити заявку на сайті. Достатньо залишити контактні дані, з вами зв’яжуться у домовлений час.

Що у підсумку?

Академія Покоління IT – це не просто онлайн-курси. Це спосіб захопити дитину технологіями, показати, що вчитись може бути цікаво, і допомогти розвинути реальні навички. Тут однаково добре почуватимуться і новачки, і діти, які вже пробували себе в ІТ.

А головне – це ті самі знання, які не «відкладеш у довгу шухляду», бо результат видно одразу. Якщо шукаєте навчання, яке поєднує користь і захоплення – це воно.

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