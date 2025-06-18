Дитячі усмішки й аромат свіжої піци: в Івано-Франківську провели майстер-клас для малечі 

Тепло, творчість і щирі емоції — саме так минув ще один майстер-клас з приготування піци, який організувала «Українська команда. Прикарпаття» для дітей в Івано-Франківську. Ця ініціатива вже стала доброю традицією, що щоразу об’єднує дітей довкола простих, але надзвичайно важливих речей — радості, уваги й відчуття безпеки, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

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Під час заходу маленькі учасники не просто готували піцу — вони вчилися працювати з тістом, вигадували власні рецепти і прикрашали свої страви.

У непростий для країни час подібні зустрічі мають особливу цінність: вони дарують дітям позитивні емоції, допомагають розвивати уяву та навички, створюють простір для радості й щирого дитинства.

Організатори переконані: саме через такі прості, щирі ініціативи формується довіра, підтримка й відчуття спільноти — те, що сьогодні є надзвичайно важливим.