Акція на квартири до Дня закоханих!

«Алло, знижки!» – любов на зв’язку. І вона шепоче про неймовірну пропозицію від blago!

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5% на всі квартири;

7% для військовослужбовців;

14% на паркомісця та комори.

Це чудова можливість вигідно купити квартиру мрії від одного з найкращих забудовників України.

За даними рейтингу, складеного журналом Forbes Ukraine на основі інформації за 2023 рік та дев’ять місяців 2024 року, blago посіла третє місце серед усіх забудовників країни за кількістю зданих квартир.

Високий статус на ринку нерухомості України підтверджують чотири перемоги компанії на престижному міжнародному конкурсі European Property Awards 2024-2025 та національна відзнака «Вибір країни» у номінації «Забудовник 2024 року в м. Івано-Франківськ».

Обираючи квартиру у blago, ви отримаєте не лише якісне житло, а продуманий простір з ідеальними умовами для життя:

сучасні функціональні планування: від компактних однокімнатних до просторих пентхаусів з великими видовими терасами;

власна розвинена інфраструктура: паркінги, просторі двори зі спортивними та дитячими майданчиками, магазини всередині ЖК;

висока енергоефективність: утеплений фасад, енергозберігаючі матеріали та новітні технології будівництва;

унікальна архітектура: дизайнерські холи, ландшафтний дизайн території, стильні фасади з кольоровою підсвіткою;

зручне розташування: житлові комплекси від blago розташовані у найкращих локаціях міста, неподалік парку, озера, річки та Вовчинецьких гір.

Знижка діє на всю суму внесених коштів і не плюсується з іншими акційними пропозиціями.



Акція триває до 23.02.2025. Ваша нова квартира ближче, ніж вам здається!

Дізнавайтеся більше на сайті: https://blagodeveloper.com/.

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