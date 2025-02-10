Калуська громада провела в останню путь захисника Степана Чикулая

Сьогодні, 10 лютого, Калуська громада у скорботі попрощалася із загиблим учасником російсько-української війни Степаном Чикулаєм.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Калуську міську раду.

Народився Степан 23 березня 1977 року в Калуші. Тут минуло його дитинство. Після закінчення Калуської ЗОШ №5 навчався у Войнилівському училищі. Протягом 1995-1997 років відбував строкову службу в лавах української армії, де здобув звання старшого сержанта. Далі – пішов працювати, одружився. У шлюбі народились два сини. Однак, подружнє життя не склалось. У 2004 році одружився вдруге. Прожив у шлюбі 20 щасливих років, виховуючи сина Назарія і доньку Любов.

У 2015-2017 роках Степан Чикулай брав участь в антитерористичній операції на сході України. З початком повномасштабного вторгнення військ рф у березні 2022 року вступив до лав ЗСУ.

Служив водієм комендантського відділення комендантського взводу однієї з військових частин. В боях проти ворога зазнав поранення. Але після одужання відразу повернувся у стрій.

“На превеликий жаль, внаслідок ушкоджень, отриманих під час нещасного випадку при неконтрольованій пожежі, серце захисника перестало битися 5 лютого 2025 року в одному з медичних закладів м. Запоріжжя”, – йдеться у дописі

Поховали мужнього воїна на Алеї Слави міського кладовища.