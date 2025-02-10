Відомо, скільки вчителів-чоловіків працюють у школах Франківської громади

У школах Франківської громади станом на лютий 2025 року працюють 407 вчителів-чоловіків. Загалом навчальні заклади міста та сіл ТГ мають 2499 педагогів.

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Про це у коментарі “Суспільному” повідомила директорка департаменту освіти й науки міськради Вікторія Дротянко.

За її словами, у 2021 році у навчальних закладах громади вчителювали 332 чоловіки. Тобто, зараз їх на 75 більше.

Як змінювалася кількість чоловіків-педагогів у громаді: