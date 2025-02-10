Освідчився коханій біля Оріхівської стели: історія кохання воїна з Івано-Франківщини

Військовослужбовець з Івано-Франківщини 65-ї ОМБр Андрій Ужевка на позивний “Сержант” вдруге почув бажане “Так!” від коханої Світлани Афанас’євої. Нещодавно захисник освідчився дівчині дорогою на фронт — біля стели “Оріхівського району”. А вже першого лютого Світлана знову сказала йому “Так!”, але вже як своєму чоловіку.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Суспільне.Запоріжжя

Військовий Сержант познайомився з майбутньою дружиною по дорозі на фронт. Тоді, він заїхав у Таврійське купувати обід, де і побачив свою майбутню дружину Світлану. Андрій ретельно готувався до пропозиції, щоб кохана не здогадалася про його плани. Тож, коли вона погодилася, каже: був “на сьомому небі від щастя”.

Я перший раз в житті відчув, що як це так, стоїш на ногах і коліна трусяться.

Андрій Ужевканаречений

Місяць підготовки до весілля був складним для подружжя, адже Андрій майже весь час був на позиціях та виконував бойові завдання. А коли цей день настав, молодята не могли повірити своєму щастю:

“Я дуже щасливий і радий. Хочу увесь час її обіймати і цілувати”, — ділиться Андрій.

Молодята в день весілля

“Я в шоці. Я вже плакала два рази, і, відчуваю, скоро буде третій. Дуже-дуже тішуся”.

Андрій та Світлана у РАЦСі

Щоб привітати подружжя зібралися найближчі родичі і друзі молодят та побратими військового. Сестра Андрія Вікторія приїхала на весілля з Івано-Франківщини. Під час церемонії жінка не могла стримати сліз:

“Я дуже очікувала цього моменту. Я чекала, напевно, більше ніж він. Я дуже щаслива за нього. Я нарешті дочекалася того моменту, коли він створив власну сім’ю”.

Вікторія, сестра нареченого

Рідні та друзі молодят

Подружжя мріє про дітей, але кажуть, що наразі першочергово потрібно дочекатися перемоги, щоб малеча жила в мирі:

“Москаля будемо гнати звідси, а потім вже будемо планувати. Дітей, звісно, я б хотів. Двійнят, трійнят. Але в першу чергу — перемога. Я військовий, тому іншого виходу немає”, — підкреслює Андрій.

Молодята у РАЦСі

Надалі Андрій та Світлана планують вінчатися на батьківщині військовослужбовця Івано-Франківщині.