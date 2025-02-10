У Франківську нетверезий водій вчинив ДТП та втік. ФОТО

Поліцейським, які прибули на вказану адресу, чоловік повідомив: невідомий на автомобілі Audi не впоравшись з керуванням вчинив зіткнення з його автомобілем Mercedes-Benz, після чого залишив місце події.

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Зібравши всю наявну інформацію та обстеживши прилеглу територію поліцейські виявили автівку з характерними для ДТП пошкодженнями та встановили особу водія.

Під час спілкування з 43-річним водієм патрульні помітили в останнього ознаки сп’яніння. Пройти освідування водій відмовився.

Також, інспектори встановили, що у чоловіка відсутні документи на транспортний засіб.

На водія інспектори склали чотири адмінматеріали: за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), ст. 122-4 (Залишення місця ДТП), ст. 130 (Відмова від проходження огляду на стан спʼяніння) та за ст. 126 (Керування без відповідних документів) КУпАП. Авто евакуйовано.