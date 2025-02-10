Цьогоріч вже понад п’ять тисяч прикарпатців скористалися послугами служби зайнятості

У 2025 році з філіями обласного центру зайнятості співпрацювало 1467 роботодавців. В базі даних обласної служби зайнятості налічувалось 2712 вакансій.

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За сприяння служби зайнятості було укомплектовано 951 вакансію, рівень укомплектування вакансій склав 35%. По Україні рівень укомплектування – 18%, область займає 3 місце серед регіонів України. Середній розмір заробітної плати у вакансіях – 11,4 тис. грн.

Послугами служби зайнятості у 2025 році вже скористалися 5,2 тис. осіб, з них 3,8 тис. зареєстрованих безробітних. За сприяння служби зайнятості працевлаштовано 996 осіб, зокрема 587 зареєстрованих безробітних. Рівень працевлаштування склав 19% (по Україні – 10%, 1 місце).

До громадських та інших робіт тимчасового характеру було залучено 63 особи. Крім того, 268 осіб брали участь у суспільно корисних роботах в умовах воєнного стану.

З метою забезпечення професійно-кваліфікаційного рівня шукачів роботи вимогам роботодавців, за сприяння служби зайнятості 219 безробітних проходили професійне навчання.

Також в рамках експериментального проєкту з організації професійного навчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни в закладах професійної (професійно-технічної) освіти Державної служби зайнятості проходили навчання 25 учасників бойових дій, в тому числі 4 особи з інвалідністю внаслідок війни. 76 осіб отримали ваучер на навчання та підвищення кваліфікації.