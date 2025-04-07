Актор франківського драмтеатру Богдан Романюк вступив до лав ЗСУ

Актор Івано-Франківського драмтеатру Богдан Романюк зіграв свою останню виставу перед початком військової служби в лавах Збройних сил України.

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Про це пише Правда з посиланням на Франківський драмтеатр.

«Ця вистава — «Сватання на Гончарівці» — була крайньою для нашого актора Богдана Романюка, який вирішив піти добровольцем і захищати Україну в складі Третьої окремої штурмової бригади», — розповів зі сцени Франківського драмтеатру директор-художній керівник Ростислав Держипільський.

Богдан Романюк протягом семи років працював у драмтеатрі. З перших днів повномасштабного вторгнення активно волонтерив і допомагав військовим. Тепер вирішив приєднатися до лав ЗСУ. Уже сьогодні Богдан вирушає на виконання завдання в Луганську область.

«Це рішення було непросте. Мамо, не плач… Я дуже радий. Завтра вирушаю до своїх побратимів. І я дуже прошу: донатьте, виходьте на акції, боріться за полонених, підтримуйте армію. Перемога буде за нами! Слава Нації!», — поділився Богдан Романюк.

Також прикарпатець розповів, що тривалий час працював волонтером та медійником у «Азові» та Третій окремій штурмовій бригаді, а нещодавно підписав контракт на три роки.