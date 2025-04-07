Експерти підрахували вартість великоднього кошика

Вартість традиційного великоднього кошика для сім’ї з чотирьох осіб у квітні становитиме приблизно 1663,26 грн, що на 17% дорожче, ніж торік. До кошика входять паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, масло, м’який та твердий сири, хрін і сіль.

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Розрахунки робив Інститут аграрної економіки.

Паска за традиційним рецептом (700 г борошна, 6 яєць, 150 г вершкового масла, 300 г молока, 400 г цукру, 40 г дріжджів, 200 г родзинок) коштуватиме 232,9 гривень, що на 29,6% дорожче, ніж минулого року. Подорожчання пов’язане зі зростанням цін на яйця, масло, молоко, борошно та цукор.

У магазинах і супермаркетах готова паска обійдеться дорожче.

Найдорожчими складовими великоднього кошика традиційно залишаються м’ясні продукти: домашня ковбаса (0,5 кг) – 212,5 гривень (+6,3% порівняно з 2024 роком), буженина (0,5 кг) – 303 гривень (+16,5%). Ціна сала практично не змінилася порівняно з минулим роком – до 123 гривень за пів кілограма.

Твердий сир за рік подорожчав на 8,5%, м’який – на 11,6%, вершкове масло – на 37,8%. Пів кілограма твердого сиру коштуватиме 287,5 гривень, м’якого – 120 гривень, масла – 276,5 гривень (до 115 гривень за пачку).

Ціна хрону (200 г) становитиме 27,5 гривень.

У разі доповнення великоднього кошика іншими продуктами, наприклад помідорами (до 189 гривень за кілограм), огірками (до 210 гривень), яблуками (до 49 гривень), червоним вином (кагор до 190 гривень), його вартість перевищить 2 тисячі гривень (+21,7% у порівнянні з 2).