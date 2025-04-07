У ДТП на Івано-Франківщині травмувалось четверо людей, серед яких неповнолітні

Дорожньо-транспортні пригоди трапились у Богородчанській та Долинській територіальних громадах минулих вихідних.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Повідомляє поліція області, передає Правда.іф

Перша автопригода мала місце 5 квітня близько 14 години у селі Підгір’я.

На місці автопригоди поліцейські встановили, що 40-річна водійка «Opel Zafira», мешканка громади, здійснювала виїзд із другорядної дороги на головну. Керманичка не переконалась в безпечності маневру, допустила зіткнення із транспортним засобом «Renault Kangoo». Останнім керував житель Дзвиняцької громади, 1983 року народження.

Водійка «Renault Kangoo» отримала тілесні ушкодження, її доставили до лікарні.

Керманичів перевірено на стан алкогольного сп’яніння, результат тверезі.

Наступна аварія з травмованими трапилась цього ж дня, о 20:20 у селі Княжолука, що у Долинській громаді.

Відомо, що16-річний водій автомобіля Mercedes-Benz виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з автомобілем «Опель Комбо».

У результаті аварії двоє пасажирів «Mercedes-Benz», 2011 та 2013 років народження отримали травми, їх госпіталізовано. Вони місцеві мешканці. Травми також отримав керманич «Опель Комбо» 1967 року народження, мешканець Долинської громади.

У водіїв відібрано кров на факт вживання алкоголю.

За обома фактами слідчі поліції встановлюють всі причини та обставини подій у межах розпочатих досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Поліція Прикарпаття звертається до водіїв ретельно виконуйте вимоги Правил дорожнього руху, не перевищуйте дозволену швидкість руху.

Поліцейські також звертаються до батьків неповнолітніх. Перш ніж дозволяти дітям сідати за кермо автомобіля, добре думайте про наслідки.