У Франківську під час пожежі в багатоповерхівці евакуювали 8 людей та 1 собаку. ФОТО

Сьогодні, 7 квітня. о 10:14 на лінію 101 надійшло повідомлення про задимлення з вікна квартири на 1-му поверсі 4–х поверхового житлового будинку на вулиці Ленкавського в місті Івано-Франківську.

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Повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, пише Правда.іф.

На місці події рятувальники встановили, що виникла пожежа речей домашнього вжитку в підвальному приміщенні.

Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу, а також у складі ланки газодимозахисної служби евакуювали з будинку 8 мешканців будинку та 1 собаку.

На щастя, постраждалих на пожежі немає.

Причина виникнення пожежі встановлюються.

До ліквідації пожежі було залучено 15 рятувальників та 5 одиниць спецтехніки.