У Франківську попрощаються із 39-річним бійцем Юрієм Деркачем

8 квітня в Івано-Франківську поховають полеглого у російсько-українській війні військовослужбовця Юрія Деркача.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці комунального підприємства “Міська ритуальна служба”, передає Правда.іф.

Юрій Деркач народився 19 грудня 1985 року, загинув 2 квітня 2025 року.

8 квітня о 14:00 у Будинку смутку на вулиці Ребета, 3 почнеться прощання з полеглим воїном, о 15:00 — чин поховання на Алеї героїв у селі Чукалівка.