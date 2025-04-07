Іванофранківця, який влаштував стрілянину на вулиці Матейка, взяли під варту

Франківця, який минулого тижня влаштував стрілянину на вулиці Матейка, взяли під варту.

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Про це Правді повідомили в пресслужбу обласної прокуратури.

Чоловіку повідомили про підозру за фактом незаконного поводження зі зброєю та хуліганства. За клопотанням прокурорів йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою із визначенням застави в 2 млн грн.

Нагадаємо, 3 квітня чоловік влаштував стрілянину на вулиці Матейки у Івано-Франківську. Це сталося під час бійки між двома групами осіб. Підозрюваний здійснив постріл з вогнепальної зброї, куля вцілила в дах автомобіля, зрикошетила та потрапила в піднавіс кафе.