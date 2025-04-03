Постріл на Матейки у Франківську: на місці працює поліція

3 квітня в Івано-Франківську на вулиці Матейки місцеві чули звук пострілу. Поліція перевіряє інформацію.

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Як повідомили “Галці” у секторі комунікації нацполіції області, близько першої години правоохоронці отримали повідомлення від місцевої мешканки про звук пострілу на вулиці Матейки. За її словами, вона також бачила двох невідомих чоловіків, які після цього сідали в автомобіль темного кольору.

На місце події негайно скерували слідчо-оперативну групу. Поліціянти проводять перевірку та встановлюють всі обставини інциденту.

Наразі інформації про потерпілих до правоохоронців не надходило.