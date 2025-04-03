У передмісті Івано-Франківська попрощались із захисником Демківим Іваном

Сьогодні, 3 квітня, у селі Підпечери Івано-Франківської громади провели в останню путь захисника Івана Демківа.

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Пише Правда.іф з посиланням на Підпечерівський старостинський округ

Довгих дев’ять місяців сім’я не мала жодної звістки по свого чоловіка і батька. Пропав безвісти. І тільки тепер після ряду ідентифікаційних процедур з’ясувалося, що у бою 15 червня 2024 року поблизу села Новоселівка Перша Донецької області Іван отримав численні осколкові поранення не сумісні із життям.

Демків Іван Васильович 2 травня 2024 року був призваний Івано-Франківським МТЦК та СП до лав ЗСУ. Служив солдатом у 3-у стрілецькому відділенні 2-ї стрілецької роти в/ч 4821., яка перебуває у розпорядженні в/ч 4056.