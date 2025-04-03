Російська співачка Наргіз просто зі сцени заговорила українською

Російська співачка з Узбекистану Наргіз Закірова вчергове заявила про свою позицію. Пише ТСН

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Наргіз, яка давно відреклася від усього російського й стала громадянкою США, виступила в Маямі. І несподівано просто посеред виступу зірка огорнулася в синьо-жовтий прапор й підтримала усіх українців у кривавій війні проти росіян. Вона виголосила “Слава Україні!”. Після цього глядачі у залі відповіли “Героям слава!” та подякували співачці за таку щиру позицію.

Перед промовою Наргіз виконувала одну зі своїх пісень “Ona” з високо піднятим прапором над головою. Після виконання треку зірка назвала Україну “рідною” й несподівано заявила, що вивчає українську мову та вже потроху починає говорити нею. У результаті вимовила славнозвісне слово “паляниця” перед публікою та зірвала овації. Крім того, побажала “Україні нарешті засинати з відкритими вікнами” без страху.

Тим часом у росіян на третій рік повномасштабної війни все ще не знайшлося здорового глузду. Тож деякі особини, які були присутні у залі, почали благати “зупинитися це робити”. Але їх перегукували інші, які навпаки ще дужче підтримали позицію Наргіз вигуками й оплесками.

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