Коломийських спортсменів ногородили нагрудним знаком “За відданість”

Нагрудним знаком “За відданість” відзначили коломиян-чемпіонів Європи.

Про це повідомив очільник громади Богдан Станіславський, передає Правда.іф.

“Ці хлопці не просто виграли медалі – вони показали всій Європі, що український спорт, і зокрема коломийський, – це сила, воля і прагнення до перемоги. Коломия завжди славилася своїми спортивними традиціями, і ці хлопці вкотре довели, що ця слава – не минуле, а сучасність і майбутнє”, – зазначає мер.