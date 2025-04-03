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Коломийських спортсменів ногородили нагрудним знаком “За відданість”

Автор: Оксана Марушкевич
03/04/2025 18:29
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Нагрудним знаком “За відданість” відзначили коломиян-чемпіонів Європи.

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Про це повідомив очільник громади Богдан Станіславський, передає Правда.іф.

  • Віктор Голіней став чемпіоном Європи у сумі триборства, встановив рекорд Європи в жимі лежачи – 648.5 кг. Також виборов бронзу у присіданні та срібло у тязі.
  • Тарас Мельничук виборов золото у жимі лежачи, продемонструвавши справжній спортивний характер.
  • Денис Сагалюк став бронзовим призером Європи з вільної боротьби та допоміг збірній України піднятися на п’єдестал пошани.

“Ці хлопці не просто виграли медалі – вони показали всій Європі, що український спорт, і зокрема коломийський, – це сила, воля і прагнення до перемоги. Коломия завжди славилася своїми спортивними традиціями, і ці хлопці вкотре довели, що ця слава – не минуле, а сучасність і майбутнє”, – зазначає мер.

Окремо подяками відзначили їхніх тренерів: Василя Оробця, Інну Оробець, Василя Грицка, Ігоря Василишина.