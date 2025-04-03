Коломийських спортсменів ногородили нагрудним знаком “За відданість”

Нагрудним знаком “За відданість” відзначили коломиян-чемпіонів Європи.
Реклама: Місцеві пропозиції
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Про це повідомив очільник громади Богдан Станіславський, передає Правда.іф.
- Віктор Голіней став чемпіоном Європи у сумі триборства, встановив рекорд Європи в жимі лежачи – 648.5 кг. Також виборов бронзу у присіданні та срібло у тязі.
- Тарас Мельничук виборов золото у жимі лежачи, продемонструвавши справжній спортивний характер.
- Денис Сагалюк став бронзовим призером Європи з вільної боротьби та допоміг збірній України піднятися на п’єдестал пошани.
“Ці хлопці не просто виграли медалі – вони показали всій Європі, що український спорт, і зокрема коломийський, – це сила, воля і прагнення до перемоги. Коломия завжди славилася своїми спортивними традиціями, і ці хлопці вкотре довели, що ця слава – не минуле, а сучасність і майбутнє”, – зазначає мер.
Окремо подяками відзначили їхніх тренерів: Василя Оробця, Інну Оробець, Василя Грицка, Ігоря Василишина.