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Диван на коліщатках в темній вітальні

Івано-Франківська громада віддасть шану загиблому воїну Пахнюку Михайлу

Автор: Оксана Марушкевич
03/04/2025 18:41
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Ще одна скорботна звістка для Івано-Франківської громади. Захищаючи Україну, загинув солдат Михайло Пахнюк, уродженець села Микитинці.

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Про це повідомив очільник громади Руслан Марцінків, передає Правда.іф.

Завтра, 4 квітня, о 14 годині – початок прощання зі загиблим у церкві Святого Микити за адресою: вулиця Грицишина, 6, село Микитинці.

Після прощання у церкві траурний кортеж заїжджає до дому загиблого.

Поховають воїна на кладовищі села Микитинці.