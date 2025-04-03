Івано-Франківська громада віддасть шану загиблому воїну Пахнюку Михайлу

Ще одна скорботна звістка для Івано-Франківської громади. Захищаючи Україну, загинув солдат Михайло Пахнюк, уродженець села Микитинці.
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Про це повідомив очільник громади Руслан Марцінків, передає Правда.іф.
Завтра, 4 квітня, о 14 годині – початок прощання зі загиблим у церкві Святого Микити за адресою: вулиця Грицишина, 6, село Микитинці.
Після прощання у церкві траурний кортеж заїжджає до дому загиблого.
Поховають воїна на кладовищі села Микитинці.