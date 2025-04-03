У суботу 12 квітня франківцям покажуть “Київську перепічку” від Ірми Вітовської

Вже наступної суботи 12 квітня, в Івано-Франківській обласній філармонії відома українська артистка Ірма Вітовська зіграє для глядачів свою вже популярну виставу “Київська перепічка”.

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Ірма гратиме Ірму

Подарунок для всіх шанувальників чорних комедій та талантів Ірми Вітовської (яка виконає роль самої себе). Моновистава “Київська перепічка” є доволі новою, адже її прем’єра для глядачів відбулася зовсім не давно – у грудні 2024 року.

Також Ірма Вітовська заінтригувала появою у цій виставі відомого франківського актора театру та кіно Олексія Гнатковського.

“Це Ірма Вітовська, розмножена на кожного з вас. Тому ще це не лише моя історія, а на прикладі моїх метафор, споглядань, гумору, асоціацій виникають образи, і раптом ці образи стають дуже зрозумілими”, ― розповіла актриса в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Культура.

Ця історія народжувалась у мене в голові, але я не була готова сама писати.

Я пережила багато подій у 2022 році, і ця реальна історія розпочалася 8 лютого 2022 року. Я відвідала курси “Жіночої варти”, що стосувалися того, як жити в місті та діяти під час воєнного стану. Це був тренінг для жінок, проведений напередодні повномасштабного вторгнення РФ.

Я готувалася до співпраці з ОСББ та працювати з людьми, які залишаються, організовувати мережеві зв’язки. Ми познайомилися один з одним, дізналися, хто представляє кожен район. Нам дали невеличку перерву на 20-30 хвилин, тож я сказала подрузі: “Ми не встигнемо нічого замовити. А що як купимо київську перепічку? Я вже давно її не їла”. Ми вирушили, купили й з’їли. Сосиска була смачна й гаряча. На той момент я вже була повністю занурена у тренінг, а думки про війну вже заполонили мій розум.

Я спостерігала за тихим Хрещатиком, а в думках виникали спогади бабусі про вересень 1939 року: ще вчора вони готували варення, а вже сьогодні прийшла війна.

Якщо замислитися, то в кожній країні Європи перед Другою світовою війною був свій “останній мирний вечір” 1939 року. Для мене ж 8 лютого 2022 року стало сюрреалістичним днем перед початком війни. І я знала ще одну важливу дату, яка мала значення для цієї історії.

Квитки на виставу можна придбати за посиланням

Київський міський центр народної творчості розпочав інформаційну кампанію та підготовку необхідного пакету документів для надання перепічці статусу нематеріальної культурної спадщини України.

Відповідно амбасадором цієї популярної української страви стане відома франківчанка Ірма Вітовська.

Тож гайда усі на виставу!

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