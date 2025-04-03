Відомо, чи вводитимуть у Франківську погодинне постачання води

Станом на 2 квітня 2025 року борг споживачів перед КП “Івано-Франківськводоекотехпром” перевищує 94,3 мільйони гривень. Минулого року заборгованість зросла майже на 10% і продовжує збільшуватись.

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