Назавжди 53. Верховинська громада зустріла “на щиті” захисника Лук’янюка Василя

«На щиті» повернувся додому житель села Білоберізка Лук’янюк Василь Миколайович, кулеметник 1 стрілецького відділення 1 стрілецької роти військової частини А4047

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Повідомляє Верховинська селищна рада, передає Правда.іф

Василь Миколайович народився 19 березня 1972 року в селі Білоберізка. Був єдиним сином у матері. Навчався в Білоберізькій середній школі. Однокласники згадують його як доброго товариша, вірного друга, приємного співрозмовника. Після закінчення 8 класу, в 1987 році, він пішов навчатися в Кутське СПТУ № 6.

Відразу після повномасштабного рашистського вторгнення в Україну в березні 2022 року пішов добровольцем у ТРО.

Загинув Василь Лук’янюк 3 березня 2025 року поблизу населеного пункту Часів Яр Донецької області внаслідок мінометного обстрілу противником.

“Лук’янюк Василь (позивний «Куба») загинув смертю Героя, заплатив найвищу ціну – власне життя. Гірко й боляче усвідомлювати, що кращі сини України йдуть у небесне військо”, – йдеться у дописі

Василю – назавжди 53…. .