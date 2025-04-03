Через обвал будівлі Надвірнянської гімназії частина учнів перейшла на дистанційне навчання

У Надвірній 44 дитини перейшли на дистанційне навчання через обвал будівлі гімназії, учні під час обвалу не постраждали.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Галку

На дистанційне навчання перейшли учні Надвірнянської гімназії №1, яка безпосередньо перебувала у приміщенні, що обвалилось (обвалився спальний корпус гімназії-інтернату – ред.).

“У гімназії навчається 44 дитини, з яких 35 перебували у закладі цілодобово, тобто там залишались на ночівлю. Під час обвалу будівлі дітей у закладі не було, тому ніхто не постраждав”, – прокоментував міський голова Надвірної Зіновій Андрійович.

За його словами, через аварійне приміщення гімназії її учні з 1 вересня періодично переходили на дистанційне навчання.

“Ліцей, який знаходиться неподалік, працює у звичному режимі”, – додав Андрійович.

Місце обвалу огородили сигнальною стрічкою та встановили знаки, які інформують про небезпеку. Будівельне сміття поки ніхто не прибирає.