На території Карпатського гірськолижного курорту жорстоко знущались над конем: триває досудове розслідування

Поліція Прикарпаття розслідує факти жорстокого поводження з твариною та незаконної порубки лісу у Поляницькій громаді.

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Пише Правда.іф з посиланням на Поліція Івано-Франківської області

Поліцейські розпочали кримінальні провадження за фактами жорстокого поводження з конем та незаконної порубки лісу, що сталися на території одного з гірськолижних курортів.

Нагадаємо, 2 квітня на лінію 102 надійшло повідомлення від туристів, які стали свідками жорстокого поводження з твариною. Невідомий чоловік завдавав удари палицею коню. Правоохоронці оперативно встановили особу зловмисника – ним виявився 34-річний мешканець Закарпатської області.

Поліцейські опитали чоловіка. Він визнав свою вину.

Ветеринарний огляд тварини не виявив зовнішніх ушкоджень, кінь клінічно здоровий. Складено відповідний акт.

За даними фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною 1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) та ч.1 ст. 246 (Незаконна порубка або незаконний перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України.

Наразі поліцейські з’ясовують обставини події, проводять необхідні слідчі дії. Досудове розслідування триває.