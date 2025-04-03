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Диван на коліщатках в темній вітальні

Завтра на Івано-Франківщині проведуть в останню дорогу Ключевського Михайла

Автор: Оксана Марушкевич
03/04/2025 20:11
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На Тлумаччині сьогодні, 3 квітня, зустріли загиблого військового головного сержанта Михайла Ключевського, 1979 р.н.

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Повідомляють у Тлумацькій громаді, передає Правда.іф

Воїн був родом з села Братишів, Тлумацької міської територіальної громади.

Чин похорону відбудеться завтра, 4 квітня, о 12 годині в селі Братишів.