Прикарпаття купить 13 спецавтобусів для підвезення дітей з особливими освітніми потребами

Цього року всі прикарпатські школи будуть повністю забезпечені спеціальним транспортом для підвезення дітей з особливими освітніми потребами.
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Планується придбати 13 спеціальних «школяриків», повідомила голова ОВА Світлана Онищук.
Їх отримають Галицька, Городенківська, Долинська (2 одиниці – для підвезення дітей з різних куточків громади), Коломийська, Кутська, Надвірнянська, Пасічнянська, Рожнівська, Рожнятівська, Солотвинська, Тисменицька, Яремчанська громади.
“На це буде спрямовано майже 44,5 млн грн державної субвенції та близько 5 млн грн – співфінансування від територіальних громад. Таким чином на сьогодні усі громади, які заявили про таку потребу і документально підтвердили її, будуть забезпечені спецтранспортом”,- каже очільниця області.