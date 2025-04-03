Прикарпаття купить 13 спецавтобусів для підвезення дітей з особливими освітніми потребами

Цього року всі прикарпатські школи будуть повністю забезпечені спеціальним транспортом для підвезення дітей з особливими освітніми потребами.

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Планується придбати 13 спеціальних «школяриків», повідомила голова ОВА Світлана Онищук.

Їх отримають Галицька, Городенківська, Долинська (2 одиниці – для підвезення дітей з різних куточків громади), Коломийська, Кутська, Надвірнянська, Пасічнянська, Рожнівська, Рожнятівська, Солотвинська, Тисменицька, Яремчанська громади.