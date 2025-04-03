В Обласній дитячій клінічній лікарні планують створити сучасний Центр онкогематології та інтенсивної хіміотерапії

Щоб діти з онкологією мали можливість лікуватися на Прикарпатті, в Обласній дитячій клінічній лікарні розпочинають роботу зі створення сучасного Центру онкогематології та інтенсивної хіміотерапії.
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Повідомляє Світлана Онищук, передає Правда.іф
Очільниця області підготувала звернення до Івано-Франківської обласної ради щодо виділення коштів для розроблення проєктно-кошторисної документації з реконструкції та розширення приміщень діючого відділення онкогематології та інтенсивної хіміотерапії, що відповідало б сучасним вимогам.
Також працюють, щоби залучити міжнародних донорів.
За її словами, торік у відділенні отримали медичну допомогу майже 700 юних пацієнтів. Показники одужання — аналогічні до європейських.