В Обласній дитячій клінічній лікарні планують створити сучасний Центр онкогематології та інтенсивної хіміотерапії

Щоб діти з онкологією мали можливість лікуватися на Прикарпатті, в Обласній дитячій клінічній лікарні розпочинають роботу зі створення сучасного Центру онкогематології та інтенсивної хіміотерапії.

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Повідомляє Світлана Онищук, передає Правда.іф

Очільниця області підготувала звернення до Івано-Франківської обласної ради щодо виділення коштів для розроблення проєктно-кошторисної документації з реконструкції та розширення приміщень діючого відділення онкогематології та інтенсивної хіміотерапії, що відповідало б сучасним вимогам.

Також працюють, щоби залучити міжнародних донорів.

За її словами, торік у відділенні отримали медичну допомогу майже 700 юних пацієнтів. Показники одужання — аналогічні до європейських.