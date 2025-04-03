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Вдруге за день: в Івано-Франківську лунали постріли у мікрорайоні БАМ

Автор: Оксана Марушкевич
03/04/2025 21:39
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3 квітня ввечері в Івано-Франківську у мікрорайоні БАМ пролунали постріли. Поліція затримала чоловіка напідпитку.

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Як повідомили у секторі комунікації ГУНП в Івано-Франківській області, правоохоронці встановили, що інцидент стався під час розпивання алкогольних напоїв двома чоловіками. Один із них похвалився, що має стартовий пістолет, і здійснив два постріли.

Поліціянти встановили особу стрільця та доставили його до районного управління поліції. На нього складають адміністративний протокол за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство).

Стартовий пістолет вилучили.

У поліції наголошують, що він не становить небезпеки для оточуючих.