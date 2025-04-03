ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Франківський медуніверситет запрошує на День відкритих дверей
Диван на коліщатках в темній вітальні

Франківський медуніверситет запрошує на День відкритих дверей

Автор: Олег Мамчур
03/04/2025 21:50
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
blagodeveloper.com/promotional-landing/
-Реклама
Азов
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У неділю, шостого квітня, Івано-Франківський національний медичний університет провертить День відкритих дверей.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Протягом дня на майбутніх студентів чекають багато заходів, зокрема, 9:30 – збір за напрямами.

Локації для збору:

  • медичний факультет, м-н Шептицького, 21
  • стоматологічний корпус, вул. Грушевського, 2
  • кафедра дерматології та венерології, вул. Короля Данила
  • фармацевтичнтй корпус, вул. Галицька, 124 К
  • кафедра фізичної терапії та ерготерапії, вул. Тролейбусна, 10
  • центр медсестринства, вул. Мазепи, 114
  • кафедра мовознавства, вул. Бандери, 79А

10:05 та 11:05 – початок навчальних пар, вул. Галицька, 2, 2 поверх

12:00 – сюрприз від спільноти Університету для абітурієнтів та батьків в центральному корпусі ІФНМУ, вул. Галицька, 2

13:00 – зустріч з адміністрацією Університету та представниками приймальної комісії ІФНМУ із роз’ясненням правил прийому та особливостей вступу 2025 року в Університетет та фаховий медичний коледж.

Протягом дня – спілкування з викладачами, студентами та екскурсія

«Обирай свій напрям, приходь у визначене місце і поринь у студентське життя разом з нами!», – наголошують в ІФНМУ.

Детальнішу інформацію можна отримати за посиланням.