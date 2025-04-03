Франківський медуніверситет запрошує на День відкритих дверей

У неділю, шостого квітня, Івано-Франківський національний медичний університет провертить День відкритих дверей.

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Протягом дня на майбутніх студентів чекають багато заходів, зокрема, 9:30 – збір за напрямами.

Локації для збору:

медичний факультет, м-н Шептицького, 21

стоматологічний корпус, вул. Грушевського, 2

кафедра дерматології та венерології, вул. Короля Данила

фармацевтичнтй корпус, вул. Галицька, 124 К

кафедра фізичної терапії та ерготерапії, вул. Тролейбусна, 10

центр медсестринства, вул. Мазепи, 114

кафедра мовознавства, вул. Бандери, 79А

10:05 та 11:05 – початок навчальних пар, вул. Галицька, 2, 2 поверх

12:00 – сюрприз від спільноти Університету для абітурієнтів та батьків в центральному корпусі ІФНМУ, вул. Галицька, 2

13:00 – зустріч з адміністрацією Університету та представниками приймальної комісії ІФНМУ із роз’ясненням правил прийому та особливостей вступу 2025 року в Університетет та фаховий медичний коледж.

Протягом дня – спілкування з викладачами, студентами та екскурсія

«Обирай свій напрям, приходь у визначене місце і поринь у студентське життя разом з нами!», – наголошують в ІФНМУ.

Детальнішу інформацію можна отримати за посиланням.