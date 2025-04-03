Франківський медуніверситет запрошує на День відкритих дверей

У неділю, шостого квітня, Івано-Франківський національний медичний університет провертить День відкритих дверей.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Протягом дня на майбутніх студентів чекають багато заходів, зокрема, 9:30 – збір за напрямами.
Локації для збору:
- медичний факультет, м-н Шептицького, 21
- стоматологічний корпус, вул. Грушевського, 2
- кафедра дерматології та венерології, вул. Короля Данила
- фармацевтичнтй корпус, вул. Галицька, 124 К
- кафедра фізичної терапії та ерготерапії, вул. Тролейбусна, 10
- центр медсестринства, вул. Мазепи, 114
- кафедра мовознавства, вул. Бандери, 79А
10:05 та 11:05 – початок навчальних пар, вул. Галицька, 2, 2 поверх
12:00 – сюрприз від спільноти Університету для абітурієнтів та батьків в центральному корпусі ІФНМУ, вул. Галицька, 2
13:00 – зустріч з адміністрацією Університету та представниками приймальної комісії ІФНМУ із роз’ясненням правил прийому та особливостей вступу 2025 року в Університетет та фаховий медичний коледж.
Протягом дня – спілкування з викладачами, студентами та екскурсія
«Обирай свій напрям, приходь у визначене місце і поринь у студентське життя разом з нами!», – наголошують в ІФНМУ.
Детальнішу інформацію можна отримати за посиланням.