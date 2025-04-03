На Франківщині рідним полеглих воїнів вручили посмертні нагороди

2 квітня 2025 року у Верховині на Івано-Франківщині рідним полеглих військовослужбовців вручили відзнаки.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці Івано-Франківського центру комплектування та соціальної підтримки.

“Під час зустрічі родинам загиблих вручили державні та обласні нагороди посмертно — символ того, що їхній подвиг ніколи не буде забутий”, — йдеться у дописі.

Кого нагородили

Орденом “За мужність” III ступеня:

Медалями “За заслуги перед Прикарпаттям”: