На Франківщині рідним полеглих воїнів вручили посмертні нагороди

2 квітня 2025 року у Верховині на Івано-Франківщині рідним полеглих військовослужбовців вручили відзнаки.
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Про це повідомили на Facebook-сторінці Івано-Франківського центру комплектування та соціальної підтримки.
“Під час зустрічі родинам загиблих вручили державні та обласні нагороди посмертно — символ того, що їхній подвиг ніколи не буде забутий”, — йдеться у дописі.
Кого нагородили
Орденом “За мужність” III ступеня:
- Євгенія Руденка;
- Любомира Гладчука;
- Ярослава Коренюка.
Медалями “За заслуги перед Прикарпаттям”:
- Михайла Бабульчака;
- Володимира Вакалюка;
- Олександра Верещаку;
- Володимира Виклюка;
- Мирослава Гапчука;
- Ганну Грималюк;
- Андрія Досяка;
- Дмитра Досяка;
- Петра Досяка;
- Андрія Зеленчука;
- Максима Ігнатюка;
- Віталія Кварцяного;
- Василя Кімейчука;
- Олександра Коритнюка;
- Василя Медвійчука;
- Леоніда Мосорука;
- Романа Петрусеняка;
- Михайла Рибчука;
- Тараса Семенюка;
- Миколу Семчука;
- Володимира Семотюка;
- Миколу Струця;
- Василя Томащука;
- Василя Форгіля;
- Юрія Шекеряка;
- Василя Шкрібляка;
- Дмитра Шкрібляка.