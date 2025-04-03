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Диван на коліщатках в темній вітальні

У Карпатах вже помітили небезпечного плазуна

Автор: Оксана Марушкевич
03/04/2025 22:42
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28 березня на території НПП «Синевир» в Остріцькому ПНДВ (кв. 12. виділ 23) було зафіксовано гадюку звичайну. Її час появи у цій місцині швидший, ніж зазвичай.

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Пише Правда.іф з посиланням на Національний природний парк “Синевир”.

“Для такого виду плазунів крайня межа появи після зимової сплячки у наших кліматичних умовах характерна в кінці квітня на початку травня. По її руху й активності, яких не було помітно, можна припустити, що вона з’явилась у відкритому середовищі в зв’язку з частковим перепадом температур, тобто, потеплінням”, – пояснюють у пресслужбі парку.

«Синеви́р» — національний природний парк в Українських Карпатах, у межах Хустського району Закарпатської області.