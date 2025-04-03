У Карпатах вже помітили небезпечного плазуна

28 березня на території НПП «Синевир» в Остріцькому ПНДВ (кв. 12. виділ 23) було зафіксовано гадюку звичайну. Її час появи у цій місцині швидший, ніж зазвичай.

Пише Правда.іф з посиланням на Національний природний парк “Синевир”.

“Для такого виду плазунів крайня межа появи після зимової сплячки у наших кліматичних умовах характерна в кінці квітня на початку травня. По її руху й активності, яких не було помітно, можна припустити, що вона з’явилась у відкритому середовищі в зв’язку з частковим перепадом температур, тобто, потеплінням”, – пояснюють у пресслужбі парку.