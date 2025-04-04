Приховане 300 років: В Галицькому замку відкрили підземелля В’їзної вежі ФОТО/ВІДЕО

На Івано-Франківщині відкрили підземелля Галицького замку

Завдяки зусиллями генеральної дирекції Національного заповідника «Давній Галич», відділу археології та збереження історичних ландшафтів, всіх волонтерів – за результатами дворічної праці вдалося відкрити доступ до одного з підземель В’їзної вежі, пише Правда іф з посиланням на Часопис “Галич”

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Розміри відкритого приміщення становлять 4 * 10 м, висота не менше 3 м. Ймовірно, воно використовувалося як з оборонним призначенням (захист замку за допомогою стрільби з гаківниць через бійниці), так і для збереження майна містян і замкового гарнізону. Внутрішній вигляд підземелля говорить про те, що споруда мала кілька будівельних періодів.

Бійниці для стрільби були в пізніших періодах замуровані і виконували функцію ніш для збереження різноманітних предметів.

Титанічна повсякденна праця дала свої результати – тепер науковці зможуть продовжувати дослідження не тільки ззовні, а й зсередини приміщень, які до останнього часу були закриті і впродовж десятиліть про них говорилося в контексті легенд та міфів. Тепер це можна наочно побачити.

Звичайно, це тільки успішний початок праці, оскільки дослідження такої пам’ятки, як Галицький замок, потребує не одне десятиліття. В цьому плані є дуже важливим ентузіазм і бажання науковців відкривати новизну нашої минувшини; не менш потрібним є забезпечення державного фінансування.

Нововідкритий об’єкт вже зараз потребує підготовки проекту консервації та подальших практичних дій з його захисту; 3-D сканування внутрішнього простору.

Про організацію досліджень журналістам розповів генеральний директор Національного заповідника «Давній Галич» Володимир Олійник; фахові коментарі надали науковий співробітник відділу археології та історичних ландшафтів, керівник загону Ігор Креховецький та консультант і довголітній дослідник Галича, кандидат архітектури Юрій Лукомський.

Віриться, що в майбутньому всі зацікавлені історією Галича зможуть особисто відвідати цей об’єкт і відчути ауру давньої твердині над Дністром.

Для попереднього уявлення про вигляд підземелля, його масштаби та сучасний стан, додаємо для ілюстрації ряд світлин.

Внутрішній вигляд підземелля дає змогу унаочнити уявлення про непрості моменти середньовіччя, відчути атмосферу перебування в подібних фортифікаційних спорудах, уявити непросте життя залоги замку.

Андрій Чемеринський,

Почесний краєзнавець України