За минулу добу українські військові знищили 1380 російських окупантів

Генштаб ЗСУ оприлюднив загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.04.25, передає правда ІФ
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 920950 (+1380) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 10528 (+7) од,
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 21932 (+30) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 25663 (+38) од,
- РСЗВ / MLRS – 1349 (+1) од,
- засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1123 (+0) од,
- літаків / aircraft – 370 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 31669 (+72),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3123 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 42841 (+66) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 3787 (+0)