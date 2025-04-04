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За минулу добу українські військові знищили 1380 російських окупантів
Диван на коліщатках в темній вітальні

За минулу добу українські військові знищили 1380 російських окупантів

Автор: Петро Якимчук
04/04/2025 08:10
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Генштаб ЗСУ оприлюднив загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.04.25, передає правда ІФ

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 920950 (+1380) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 10528 (+7) од,
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 21932 (+30) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 25663 (+38) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1349 (+1) од,
  • засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1123 (+0) од,
  • літаків / aircraft – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 31669 (+72),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3123 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 42841 (+66) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 3787 (+0)

Дані уточнюються / Data are being updated.