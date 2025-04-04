Якою буде погода на Прикарпатті 4 квітня

Прогноз погоди на п’ятницю, 4 квітня на Івано-Франківщині

Прогноз погоди на 4 квітня 2025 року повідомив Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології, передає Правда ІФ

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По Івано-Франківську та області хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, в горах з мокрим снігом, вдень без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря по Франківську: вночі 2-4°, вдень 14-16° тепла. По області: вночі 0-5°, вдень 12-17° тепла. На високогір’ї Карпат: вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 8-13° тепла.