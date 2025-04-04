Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
4 квітня – 140 років від дня народження Якова Білоскурського (псевдонім – Кушнірюк Георгій Гаврилович) (1885-1975), громадсько-політичного і військового діяча, уродженця м. Коломиї (нині адміністративний центр Коломийської територіальної громади Коломийського району).
Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.